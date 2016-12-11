Bahçeli'nin derdi de başkanlık!

Bahçeli'nin derdi de şehitler değil başkanlık!





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş'taki saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli saldırının zamanlamasına dikkat çekerek "Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir. Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. PKK, F..., IŞİD, PYD-YPG ve DHKP-C, milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır. Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır" diye konuştu.

