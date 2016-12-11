Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin derdi de başkanlık! /11 Aralık 2016 12:51

Bahçeli'nin derdi de başkanlık!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'daki terör saldırısı hakkında, "Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir" dedi.

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

Bahçeli'nin derdi de şehitler değil başkanlık!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş'taki saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli saldırının zamanlamasına dikkat çekerek "Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı şu günlerde karanlık ellerin, kaos ve kriz tetikçilerinin anında devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir. Ancak Türk milleti meşum ve melun oyunları bozmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. PKK, F..., IŞİD, PYD-YPG ve DHKP-C, milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır. Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır" diye konuştu.
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