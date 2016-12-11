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Can pazarı yaşanırken bile dertleri 'Başkanlık'
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Can pazarı yaşanırken bile dertleri 'Başkanlık'
/
11 Aralık 2016 02:29
Can pazarı yaşanırken bile dertleri 'Başkanlık'
Vodafone Arena Stadyumu'nun etrafında can pazarı yaşanırken Havuz Medyası'nın kanallarından A Haber, konuyu Başkanlık sistemine bağlayarak bu bağlamda değerlendirmeyi seçti...
Havuz Medyası patlamayı Başkanlık sistemine bağladı!
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