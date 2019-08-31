Samanyolu Haber /Gündem / Van kayyımının Genel Sekreteri: İnsanları işten çıkartırken büyük keyif aldım /31 Ağustos 2019 09:50

Van kayyımının Genel Sekreteri: İnsanları işten çıkartırken büyük keyif aldım

31 Mart yerel seçimlerinden önce Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyımın Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, katıldığı TV programında 'Ben işten uzaklaştırmaları yaparken çok büyük keyif aldım, zevk aldım' dedi.

Kayyımın Sekreteri: İnsanları işten çıkartırken büyük keyif aldım

31 Mart yerel seçimlerinden önce Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, "Ben işten uzaklaştırmaları yaparken çok büyük keyif aldım, zevk aldım" dedi.

Yalçın'ın TV programında yaptığı konuşmayı HDP Kocaeli Millletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Şu anda Kayseri Talas Belediye Başkanı olan Mustafa Yalçın, "Tabii bunların hepsini yok etmek üzere... 653 kişiydi galiba benim imzamla işten çıkardığımız. Bir o kadar da kanun hükmünde kararname ile işlerine son verilenler oldu. Ama şunu söyleyeyim: Ben işten uzaklaştırmaları yaparken çok büyük keyif aldım, zevk aldım" diye konuştu.
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Kayyımın Sekreteri: İnsanları işten çıkartırken büyük keyif aldım

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