Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da kayyım çıkışı /31 Ağustos 2019 13:20

İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da kayyım çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atamalarıyla ilgili "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" diyen Ekrem İmamoğlu kayyım atamalarına tepki göstererek, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

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Saat 11:30'da Diyarbakır Havaalanı'na gelen İmamoğlu yoğunluk nedeniyle aracına binerken güçlük çekti. İBB Başkanı İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Amedspor taraftarları da vardı. Daha sonra partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçen İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" diyen İmamoğlu kayyım atamalarına tepki göstererek, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.


 
"Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir" diyen İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Demokrasiyi sahip çıkma duygusu ortaya çıkmıştır İstanbul'da. Türkiye'de demokrasi kazanmıştır. "

"Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir. "

"Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez."

"Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir."

''İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için iftira atan bir avuç azınlığın amacı israf düzenini sürdürmekti. Kayyuma devretmenin altında da israf düzenini sürdürmek var.''
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