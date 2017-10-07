Cenazeye saldıranlar ilk duruşmada çıktı...









Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Hatun Tuğluk ‘un cenazesine saldıranların davasında tutuklu 3 sanığı tahliye etti.





Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine 50 kişilik grubun saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine giderek duruma müdahale ettiklerini ve saldırganlara dönük gözaltıları bizzat takip ettiğini söylemişti.













Ancak gözaltına alınan saldırganlardan Murat Alp’in o gece karakolda Süleyman Soylu’yla gülerek fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıkmıştı. Soylu’nun olaydan sonra “Gözaltılar devam ediyor” demişti. Fakat İncek’te yaşayan herkes tarafından tanınan bu şahıslardan 7 kişinin gözaltına alınıp savcılıkta serbest bırakıldığı, 9 kişinin ise bulunamadığı belirtilmişti.