Samanyolu Haber /Gündem / Cenazeyi mezardan çıkarttırdılar /14 Eylül 2017 00:34

Cenazeyi mezardan çıkarttırdılar

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk bugün toprağa verildi. Cezaevinden izinli olarak çıkan Aysel Tuğluk da cenazeye katıldı. Ancak bir süre bir sonra cenazeye katılanlara saldırı oldu. Bir grup cenazeye saldırdı, cenaze mezardan çıkartıldı.

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Ankara’da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi, cemevindeki törenin ardından toprağa verilmek üzere İncek Mezarlığı’na götürüldü.

Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grupi “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” cenazenin burada toprağa verilmesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine yakınları, mezara zarar verilebileceği düşüncesiyle cenazeyi Tunceli’ye götürmeye karar verdi. Hatun Tuğluk’un cenazesi, defnedildiği mezardan çıkarılıp tekrar törenin düzenlendiği cemevine götürüldü.

Hatun Tuğluk’un cenazesinin yarın sabah defnedilmek üzere Tunceli’ye götüreleceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri bölgeye gelerek mahalleliye itidal çağrısında bulundu. 
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