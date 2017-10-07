Zenginler Türkiye'yi terk ediyor





Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan ve yüksek gelirli olarak adlandırılan ‘milyonerler kulübü’nden, 2016 yılında 82 bin kişi farklı ülkelere taşındı. Taşınma kararında ülkelerin politik ve ekonomik durumlarının etkili olduğu belirtilirken, en fazla göçü Fransa verdi. Türkiye’den de 6 bin milyoner başka ülkelere taşındı. Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri’ ismiyle yayımlanan rapora göre 1 milyon dolar üzerinde mal varlığı olan 82 bin kişi 2016 yılında başka bir ülkeye taşındı. Bir önceki yıl ise bu sayı 64 bin kadardı. Türkiye milyon kaybında yüzde 500 artışla ilk sırada yer aldı. Zenginlerin en gözde ülkesi ise Avustralya oldu. 11 bin yüksek gelirli kişi, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla ada ülkesini seçti. ABD ise 10 bin yeni yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yaparak 2. sırayı aldı. Fransa’yı izleyen Çin’de herhangi bir artış gerçekleşmezken ilk 5 içerisindeki Brezilya ve Türkiye sırasıyla yüzde 300 ve 500 artışla toplam 14 bin yüksek gelirlinin diğer ülkelere göçünü engelleyemedi. Brezilya’dan 8 bin, Türkiye’den ise 1 milyon dolar üzerinden mal varlığına sahip 6 bin kişi farklı ülkelere yerleşti. Rapora göre, 2016 yılı itibarıyla dünya üzerinde 13 milyon 600 bin kişilik 1 milyon dolar üzerinde varlığa sahip kişi bulunuyor ve 69 trilyon dolara hükmediyorlar.





Milyoner sayısı 125 bini aştı





Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 125 bini aştı. Ağustos sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 767.7 milyar lira oldu. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, bu yılın 8 ayında 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381’e yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirası mahalli para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 63 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Aralık 2016 itibarıyla milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 571 bin lira olarak gerçekleşti.





Yaklaşık 3 milyon liralık altın var





BDDK verilerine göre, milyonerlerin sayısı bu yılın Ağustos sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381’e ulaşırken, toplam mevduatları da 767 milyar 721 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 395 milyar 115 milyon lirası mahalli para cinsi, 369 milyar 632 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 2 milyar 974 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 123 bin lira olarak hesaplandı.