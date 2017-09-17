Cenaze saldırganının Bilal Erdoğan ve bir bakan ile de fotoğrafı çıktı

İki gün önce, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıran kişilerden Murat Alp'in, olay gecesi karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğrafı tepki çekmişti... Bakan Soylu söz konusu fotoğrafla ilgili o gece mahalle eşrafı ile fotoğraf çektirdiğini açıklamış ve fotoğrafı doğrulamıştı. Şimdi başka AKP'lilerin de cenazeye saldıran Murat Alp ile fotoğrafları çıktı..















Saldırgan Murat Alp'in bu kez çok sayıda AKP'li isimle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ikamet eden AKP'li saldırgan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile de fotoğraf çektirdi.















