Çaldığı ne varsa devlet el koyacak

Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın mücevherler, lüks arabalar ve banka hesaplarındaki paralardan oluşan serveti devlet hazinesine geçiyor.





ZULADAN 171 MİLYON DOLAR ÇIKTI





Malezya'da geçen yıl Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında eski Başbakan Necip Rezak'a ait 171 milyon dolar (1 milyar 55 milyon TL) değerinde özel eşyaya el konulmuştu.





Hükümet bütün Rezzak'ın el konulan mal varlığının devlet hazinesine kazandırılması için harekete geçti.





Malezya'nın eski başbakanı Rezak'ın evindeki zulasından mücevher ve para bavulları çıkmıştı.





27 LÜKS ARABA, 29 AYRI BANKA HESABINDA NAKİT PARALAR VE MÜCEVHERLER...





Malezya The Edge Markets gazetesinde yer alan habere göre, eski Başbakan Necip'in 1MDB paralarıyla aldığı öne sürülerek Malezya polisinin geçen yıl el koyduğu mücevherler, kol saatleri ve güneş gözlüklerinin yanı sıra 27 lüks araba ve 29 ayrı banka hesabında bulunan nakit paraların sahipliğinin devlete geçmesi için Yüksek Mahkemeye "müsadere emri yetkisi" müracaatında bulunuldu.





Başvurunun hükümet ve polis teşkilatı tarafından yapıldığı belirtildi.





Necip Rezak ile AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan sık sık bir araya geliyordu.





KAMU FONUNU ŞAHSİ SERVETE DÖNÜŞTÜRMÜŞ





Malezya polisi, geçen yıl yapılan 9 Mayıs genel seçimlerinin ardından 1MDB soruşturmasının yeniden başlaması üzerine 16 Mayıs'ta Necip Rezzak'ın kamu fonu paralarıyla aldığı öne sürülen şahsi eşyalarına el koymuştu.