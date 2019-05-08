Bahçeli'den Gül'e: AKP'ye vefasızlık yapıyor, hiç olmazsa MHP'ye saygı duysun

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Sıkılı yumruklar açılmalıdır, gerginlikler azaltılmalıdır. Tereddütle geçirdiğimiz vakit kalmamıştır. Kutuplaşarak mesafe alamayız. Gidecek başka ülkemiz yoktur.
MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. MHP'nin yeri sinesinden doğduğu Türk milletidir. Unutmayınız ki geleceğini planlayamayan milletlerin hiç bir zaman parlak bir istikbali olmamıştır. Biz Türk milletiyiz biz Türkiye'yiz biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz. Türkiye, zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Milli uzlaşmanın adı Cumhur ittifakı olmuştur. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.
6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, kurul üyelerine çete üyesi demek kirli bir ağız, sakat bir zihniyettir.
GÜL'E CEVAP VERDİ: AKP'YE VEFASIZLIK YAPIYOR
Bahçeli grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini iptal etmesini eleştiren Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki göstererek, "Abdullah Gül AKP'ye vefasızlık yapıyor" dedi.
Abdullah Gül'ün "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını duyunca aynı duyguları yaşadım." ifadelerini eleştiren Bahçeli, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'daki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3. turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini iptal kararını, cumhurbaşkanlığı için getirilen 367 kararına benzeterek, "Bir arpa boyu yol alamamışız" demişti.