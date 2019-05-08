Bahçeli'den Gül'e: AKP'ye vefasızlık yapıyor, hiç olmazsa MHP'ye saygı duysun

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







"Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Sıkılı yumruklar açılmalıdır, gerginlikler azaltılmalıdır. Tereddütle geçirdiğimiz vakit kalmamıştır. Kutuplaşarak mesafe alamayız. Gidecek başka ülkemiz yoktur.





MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. MHP'nin yeri sinesinden doğduğu Türk milletidir. Unutmayınız ki geleceğini planlayamayan milletlerin hiç bir zaman parlak bir istikbali olmamıştır. Biz Türk milletiyiz biz Türkiye'yiz biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz. Türkiye, zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Milli uzlaşmanın adı Cumhur ittifakı olmuştur. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüştür.





6 Mayıs 2019 tarihinde YSK İstanbul seçimleriyle ilgili itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, kurul üyelerine çete üyesi demek kirli bir ağız, sakat bir zihniyettir.





GÜL'E CEVAP VERDİ: AKP'YE VEFASIZLIK YAPIYOR



