Malezya'nın yatırım fonunun ve milyarlarca dolar kayıp parasının hikayesi









Kléptes, Yunanca hırsız anlamına geliyor.

Antik Yunanca kökenli bir kelime olan kleptokrasi de "hırsızlar rejimi" ve "siyasal yozlaşmanın hakim olduğu devlet düzeni" anlamlarına geliyor.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'la birlikte yargılanan, Maleyza'nın yatırım fonu 1MDB'nin bir çalışanına yöneltilen suçlamalardan biri de iki Hollywood filmini yasadışı şekilde finanse etmek.

Malezya'da görevdeyken yaptıkları nedeniyle yolsuzlukla suçlanan ilk eski başbakan olan Rezak ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Guardian Güneydoğu Asya Muhabiri Hannah Ellis-Petersen, Rezak'ın, 1MDB'yi kendi kişisel banka hesabı gibi kullanmakla suçlandığını yazıyor.





John Cabot Üniversitesi'nden Malezya politikaları uzmanı siyaset bilimi doçenti Bridget Welsh, "Bu yalnızca bir hesap verme zorunluluğuyla ilişkilendirilebilecek bir dava değil, bu aynı zamanda Malezya'yı uluslararası arenada utandıran bir skandal" diyor.





Amerikalı savcı Loretta Lynch, 1MDB'yle ilgili yolsuzluk iddialarının 12 ülkede soruşturulduğunu söylüyor. ABD'de de yatırım bankası Goldman Sachs'ın iki çalışanı 1MDB hesaplarından çalınan paraları aklamakla suçlanıyor.





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Siyaset bilimci Welsh'e göre bu dava yalnızca Malezya ve Rezak'ı değil, "Küresel finansal sistemin tamamını ve bu sistemi kendi avantajları için kullanan diğer insanları da ilgilendiriyor".