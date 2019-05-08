Samanyolu Haber /Gündem / İBB hesabı bir gecede 70 bin takipçi kaybetti /08 Mayıs 2019 11:53

İBB hesabı bir gecede 70 bin takipçi kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı, seçim iptali kararı ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkarması sonrası on binlerce takipçi kaybetti.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dün 543 bin 234 olan Twitter takipçi sayısı (@istanbulbld), büyükşehir seçimlerinin iptal edilmesi ve İBB hesabının "YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" tweeti sonrası uygulanan boykotla 469 bine kadar düştü.
?Sosyal medya istatistiklerini izleyen ve analiz eden web sitesi socialblade.com'un verilerine göre, dün 543 bin 234’e kadar çıkan İBB Twitter hesabı, 8 Mayıs itibariyle 469 bin seviyelerinde.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İBB Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararından sonra sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na destek ise giderek büyüyor. Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu'nu neredeyse saniyede iki yeni kişi takip ediyor.

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