[Cadı avında bugün] Ankara ve İzmir'de 66 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalınma Partisi'nin (AKP) 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı durmak bilmiyor. Ankara ve İzmir'de çok sayıda öğrtemen hakkında gözaltı kararı alındı.









36 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA





Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bu sabah erken saatlerde evlere baskın düzenledi. Şu ana kadar 36 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.





Gözaltına alınan öğretmenler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.





İZMİR'DE 19 ADRESE GECE YARISI BASKIN





Cadı avı İzmir'de de devam etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri gece yarısı 19 adrese baskın yaptı. 14 kişi gözaltına alındı.

14 kişi Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde tutuluyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce Hizmet Hareketi'ne ait okullarda görev yapmış 52 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi.