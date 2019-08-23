Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Ankara ve İzmir'de 66 kişiye gözaltı /23 Ağustos 2019 11:31

[Cadı avında bugün] Ankara ve İzmir'de 66 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı bitmek bilmiyor. Ankara'da 52 öğretmen ve İzmir'de 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis farklı adreslere gece yarısı baskın düzenledi.

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Adalet ve Kalınma Partisi'nin (AKP) 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı durmak bilmiyor. Ankara ve İzmir'de çok sayıda öğrtemen hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce Hizmet Hareketi'ne ait okullarda görev yapmış 52 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. 

36 ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bu sabah erken saatlerde evlere baskın düzenledi. Şu ana kadar 36 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi. 

Gözaltına alınan öğretmenler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İZMİR'DE 19 ADRESE GECE YARISI BASKIN

Cadı avı İzmir'de de devam etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri gece yarısı 19 adrese baskın yaptı. 14 kişi gözaltına alındı.

14 kişi Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde tutuluyor.
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