Büyükada Davası'nda savcı değişti

İstanbul Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın duruşması İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.





Duruşmada, Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Taner Kılıç, İnsan Hakları Gündemi Derneği yöneticisi Günal Kurşun ile Nejat Taştan ve avukatları hazır bulundu.





Duruşmayı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Birliği Delegasyonu, Af Örgütü ve Hollanda Konsolosluğu'ndan yetkililer ile çok sayıda kişi izledi.







YENİ SAVCI MÜTALAA İÇİN SÜRE TALEP ETTİ





Mahkeme başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkındaki mütalaa için savcıya tevdii edildiğini ve savcının değiştiğini belirtti.





Avukatlar, mütalaanın ardından savunma yapacaklarını ifade etti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti.





Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması ve sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmayı 9 Ekim gününe erteledi.





NE OLMUŞTU?





İstanbul Büyükada'da “insan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği” konulu bir atölye çalışması için bir otelde bir araya gelen 10 insan hakları savunucusu, 5 Temmuz 2017’de otele düzenlene polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.





18 Temmuz’da İnsan hakları savunucuları İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü), Özlem Dalkıran (Yurttaşlık Derneği), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi), Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi) “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" (TCK 220/6), "silahlı terör örgütüne üyelik" (314/2 ve 314/3) suçlamalarıyla tutuklandı.





Büyükada Davası ilk günden bu yana "hukuk garabeti" olarak nitelendiriliyor.





ÖNCE TAHLİYE, SONRA TUTUKLAMA





Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Nalan Erkem (Yurttaşlık Derneği) ise savcının itirazı üzerine 23 Temmuz’da tutuklandı.





25 Temmuz'da Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli haftada iki gün adli kontrol şartıyla ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.





Hazırlanan iddianameye Haziran 2017’den beri tutuklu bulunan Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç da “şüpheli” olarak eklendi.





TUTUKLANDIKTAN 4 AY SONRA HÂKİM KARŞISINA ÇIKARILDILAR





Hak savunucuları, 25 Ekim 2017’de ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, İdil Eser, Nalan Erkem, Peter Steudtner, Özlem Dalkıran, Ali Garawi ve Veli Acu'nun tahliyesine karar verdi.





Ayrıca Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Tutuksuz sanıklar Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan hakkında 25 Temmuz 2017'de verilen adli kontrol kararı ise kaldırıldı.







TANER KILIÇ GEÇEN YIL TAHLİYE EDİLMİŞTİ





Mahkeme dosyaya sonradan "şüpheli" olarak eklenen Taner Kılıç hakkında "terörizmin finansmanı ve casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunduğu, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyanın Büyükada davasıyla birleştirilmesine de karar verdi.





Taner Kılıç hakkında 15 Ağustos 2018 günü tahliye kararı verildi.