Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den Büyükada tutuklamalarına sert tepki /19 Temmuz 2017 08:36

Merkel'den Büyükada tutuklamalarına sert tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alındıktan sonra "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanan insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in serbest bırakılmasını istedi.

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Alman aktivistin Türkiye'de tutuklanmasına Merkel’den tepki

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner'le ilgili Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tutuklama kararını sert bir dille kınadı ve Steudtner'in serbest bırakılmasını talep etti.

Merkel, "Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız" diye konuştu.

DW’de yer alan habere göre Merkel, Alman hükümetinin Steudtner'in serbest kalmasını sağlamak için her düzeyde girişimde bulunacağını da sözlerine ekledi. Merkel, "Kendileri açısından bu tutuklamaların suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderildiği bir başka olay olduğunu" ve "bunun da büyük bir endişe kaynağı olduğunu" ifade etti.

Merkel, Alman vatandaşı aktivist Peter Steudtner'in Türk makamları tarafından tutuklanmasının "tamamıyla haksız" olduğunu belirtti.
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