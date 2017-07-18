Samanyolu Haber /Gündem / Büyükada gözaltına alınan insan hakları aktivistlerine tutuklama talebi /18 Temmuz 2017 00:06

Büyükada gözaltına alınan insan hakları aktivistlerine tutuklama talebi

Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucuları, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Büyükada'daki aktivist toplantısı soruşturmasında gözaltına alınanlar İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 12 gün sonra ifade veren insan hakları savunucuları hakkında terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklama talep edildi.

Polis, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorguları tamamlanan 4'ü kadın 10 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İnsan hakları savunucuları ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
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