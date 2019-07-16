Samanyolu Haber /Gündem / Oscar Pistorius tehdit etmişti, silahlı saldırıda hayatını kaybetti! /16 Temmuz 2019 13:37

Oscar Pistorius tehdit etmişti, silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü 2015 yılında mahkemece onanan Güney Afrikalı paralimpik koşucu Oscar Pistorius'un bir zamanlar tehdit ettiği eski futbolcu Marc Batchelor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Oscar Pistorius'un bir zamanlar tehdit ettiği eski futbolcu Marc Batchelor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.





Olay Olivedale, Johannesburg'ta gerçekleşti. 1997-1998 yılları arasında Kaizer Chiefs forması da giyen Marc Batchelor'ın, evinin yakınlarında, arabasının içindeyken silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Batchelor'ın bu trajik ölümü sonrası gözler bir anda Oscar Pistorius'a çevrildi...

Çünkü Batchelor ile Pistorius'un, Reeva Steenkamp'ın öldürülmesi sonrası açılan yargı sürecinden önce Samantha Taylor yüzünden aralarının açık olduğu söylenmişti.

Samantha Taylor'ın Pistorius'un eski kız arkadaşı olduğu ve Pistorius'un Batchelor'ı Samantha Taylor'la birlikte olduğu için "bacaklarını kırmakla" tehdit ettiğini Batchelor sonradan itiraf etmişti.
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