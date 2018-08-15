Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Taner Kılıç tahliye edildi

İstanbul Büyükada'da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında gözaltına alınan 11 insan hakkı aktivistinin yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç hakkında tahliye kararı verildi. Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, tutuklu olan Taner Kılıç'ın durumunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir" denildi.
Daha önce cezaevinden çıkmadan tutuklanmıştı
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaoğlu’nun itirazı üzerine tahliye edilmemişti.