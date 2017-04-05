Samanyolu Haber /Dünya / Alman Hâkimler Birliği Başkanı’ndan Erdoğan’a çağrı /05 Nisan 2017 22:46

Alman Hâkimler Birliği Başkanı’ndan Erdoğan’a çağrı

Alman Hâkimler Birliği Başkanı Gnisa, Türkiye’deki gelişmeleri eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan insan haklarına saygı gösterilmesini, yargının bağımsızlığını ve adil yargılanmanın sağlanmasını talep etti.

Alman Hâkimler Birliği Başkanı’ndan Erdoğan’a çağrı

Alman Hakimler Birliği (DRB) Başkanı Jens Gnisa, Türkiye’deki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirdi. Gnisa, Weimar’da düzenlenen 22’inci Alman Hâkimler ve Savcılar Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. 

Gnisa, “Türkiye her gün Avrupa’dan biraz daha uzaklaşıyor, Türkiye Cumhurbaşkanı hukuk devletini yavaş yavaş yok ediyor” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de her dört hâkim ve her dört savcıdan birinin Gülen yanlısı olduğu iddiası ile cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Gnisa, bu durumdan yaklaşık 4 bin hâkim ve savcı ile ailelerinin etkilendiğini kaydetti. 
“Darbe girişiminde rol oynamış olsa bile herkesin adil bir şekilde yargılanmaya hakkı olduğunu” vurgulayan Gnisa, Türkiye’de bunun tam anlamıyla yerine getirilmediğine işaret etti. 
Gnisa, suçlanan kişilerin avukat bulamadığını, bulsalar bile bunun masraflarını ödeyemeyeceklerini, zira mal varlıklarının dondurulduğunu ifade etti. 
Gnisa, Almanca ve Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İnsan haklarına saygı gösterin, bağımsız yargıyı koruyun ve adil, hukuk devletine uygun yargılanmayı garanti edin” çağrısında bulundu. 
Çarşamba günü başlayan 22’inci Alman Hâkimler ve Savcılar Kongresi 7 Nisan’da sona erecek. Kongrenin perşembe günü yapılacak “Sınır Ötesinde Hukuk Devleti ve İnsan Hakları” başlıklı oturumunda Türkiye’deki gelişmeler de ele alınacak. 
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