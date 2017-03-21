Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan'dan Türkiye'ye: Seçimlere karışma /21 Mart 2017 14:33

Bulgaristan'dan Türkiye'ye: Seçimlere karışma

Bulgaristan seçimleri öncesinde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler gerildi. Bulgaristan'da iki parti Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye: Seçimlere karışma

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde yarışı önde götüren iki partinin lideri Türkiye'nin seçimlere müdahale etmeye son vermesini istedi.

Sosyalist Parti (BSP) lideri Kornelia Ninova "Partimiz içişlerimize yabancı bir ülkenin karışmasını kati surette reddeder" diyerek Türkiye'deki yetkililerin belirli bir partiye oy verilmesi için çağrı yapmasına kabul edemeyeceklerini söyledi.

Merkez sağda GERB Partisi lideri Başbakan Boyko Borisov da Türkiye'nin müdahalesinden rahatsız olduklarını belirtti. "Bu müdahale kabul edilemez" diyen Borisov, "Ancak diplomasiye ağırlık vermeliyiz, Türkiye'nin komşumuz olduğunu hesaba katan eylemlerde bulunmalıyız" ifadelerini kullandı.

GERB Lideri Boyko Borisov

Bulgar hükümeti, Sofya'daki Türkiye Büyükelçisi'ni bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Bulgaristan ayrıca geçen hafta da Ankara'daki büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Bulgaristan'da yaşayan 700 bin Türk kökenlinin partisi olan Dost Partisi 26 Mart'a yapılacak seçimlerde ilk kez seçim yarışına katılacak.

Kamuoyu araştırmaları Borisov'un GERB ve Ninova'nın Sosyalist partisi arasında başa baş bir mücadele geçeceğini ve hükümet kurmanın zor olacağını gösteriyor.
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