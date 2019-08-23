Samanyolu Haber /Gündem / Bu poz da yetmedi /23 Ağustos 2019 10:43

Bu poz da yetmedi

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da kast ederek, “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim.” diyen Ahmet Ağırakça görevden alınınca ağız değiştirdi. Ağırakça, "Mardin'e en son tayin edilecek adam rektör olarak tayin edilmiş bulunmaktadır. Mardin'e yapılacak en büyük kötülük yapılmıştır. Geçmiş olsun." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'yı görevinden aldı. 

Giydiği kıyafet ve yaptığı çiğ köfte ihalesi ile sık sık manşet olan Ahmet Ağırakça’nın yerine Prof. Dr. İbrahim Özcoşar rektör olarak tayin edildi. 

"ERDOĞAN'IN TEMSİLCİSİYİM" DEMİŞTİ

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da kast ederek, “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim.” ifadelerini kullanan Ahmet Ağırakça görevden alınınca ağız değiştirdi.

Kendisinin görevden alınmasıyla ilgili olarak Erdoğan’a yanlış bilgi verildiğini iddia eden Ağırakça, "Mardin'e en son tayin edilecek adam rektör olarak tayin edilmiş bulunmaktadır. Mardin'e yapılacak en büyük kötülük yapılmıştır. Geçmiş olsun." yorumunda bulundu.

YENİ REKTÖR DE ERDOĞAN'A BAĞLILIKLARINI BİLDİRDİ

Yeni rektör Özcoşar ise şapsi Twitter hesabında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunuyorum. Rabbim bizi kendisine ve bize güvenenlere mahçup etmesin, üniversitemize hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.

Çiğ köfte ihalesi yapan eski rektör Ahmet Ağırakça cübbe giymiş ve gazetecilere Osmanlı tuğrası önünde poz vermişti.

AMCASININ OĞLUNU FAKÜLTE SEKRETERİ OLARAK TAYİN ETMİŞTİ

Eski rektör Ağırakça üniversite bünyesinde ikram edilmek üzere açtırdığı çiğ köfte ihalesiyle de gündeme gelmişti. 

Ağırakça ayrıca, bir ihaleden ötürü soruşturulup maaş kesme cezası verilen amcasının oğlu Şehmus Ağırakça’yı fakülte sekreteri olarak atamıştı. 
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