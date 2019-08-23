Bu poz da yetmedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'yı görevinden aldı.





Giydiği kıyafet ve yaptığı çiğ köfte ihalesi ile sık sık manşet olan Ahmet Ağırakça’nın yerine Prof. Dr. İbrahim Özcoşar rektör olarak tayin edildi.





"ERDOĞAN'IN TEMSİLCİSİYİM" DEMİŞTİ





Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da kast ederek, “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim.” ifadelerini kullanan Ahmet Ağırakça görevden alınınca ağız değiştirdi.





Kendisinin görevden alınmasıyla ilgili olarak Erdoğan’a yanlış bilgi verildiğini iddia eden Ağırakça, "Mardin'e en son tayin edilecek adam rektör olarak tayin edilmiş bulunmaktadır. Mardin'e yapılacak en büyük kötülük yapılmıştır. Geçmiş olsun." yorumunda bulundu.

