Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş müteahhitlere bir yılda 9,5 milyar ödendi /05 Ağustos 2019 11:20

Yandaş müteahhitlere bir yılda 9,5 milyar ödendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yap-işlet-devret projeleri için devletin kasasından para çıkmadığını söylemesine tepkiler sürüyor. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tamamlanan projeler için verilen garantiler kapsamında, yandaş inşaat şirketlere 9,5 milyar lira ödendiğini söyledi

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul-İzmir otoyolu açılışında yap-işlet-devret projeleri için devletin kasasından para çıkmadığını söylemesine tepkiler sürüyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tamamlanan projeler için verilen garantiler kapsamında, yandaş inşaat şirketlere 9,5 milyar lira ödendiğini söyledi.

Öztrak sosyal medya aracılığıyla Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek, “Milletimizin vergileriyle onun geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, yatmadığı hastane için yandaş müteahhitlere bu yıl 9,5 milyar lira ödeyeceksin, sonra da Yap İşlet Devret projelerinin parası bütçeden çıkmıyor diye bilgiçlik taslayacaksın. Bu kadarına da pes doğrusu” dedi.
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