Samanyolu Haber /Gündem / Hava Kuvvetleri'ne operasyon /23 Ağustos 2019 10:57

Hava Kuvvetleri'ne operasyon

Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Terörle Mücadele Şubesi (TEM) polisleri sabahın erken saatlerinde 17 ilde askeri lojmanları baskın düzenledi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenlendi. 

Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf 34 kişi asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

Sabah erken saatlerde 17 şehirde askeri lojmanlara baskın düzenleyen polis şu ana kadar 21 askeri gözaltına aldı. 

GÖZALTINA ALINANLAR ANKARA'YA GETİRİLİYOR

Farklı şehirlerde gözaltına alınan askerlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği kaydedildi. Gözaltına alınan askerlerin rütbeleri hakkında henüz bilgi verilmedi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hava Kuvvetleri'ne operasyon Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:42:06