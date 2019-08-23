Hava Kuvvetleri'ne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf 34 kişi asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah erken saatlerde 17 şehirde askeri lojmanlara baskın düzenleyen polis şu ana kadar 21 askeri gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINANLAR ANKARA'YA GETİRİLİYOR
Farklı şehirlerde gözaltına alınan askerlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği kaydedildi. Gözaltına alınan askerlerin rütbeleri hakkında henüz bilgi verilmedi.