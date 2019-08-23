Samanyolu Haber /Ekonomi / Temmuzda kapanan şirket sayısı yüzde 22 arttı /23 Ağustos 2019 10:41

Temmuzda kapanan şirket sayısı yüzde 22 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temmuz ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Ekonomik kriz sebebiyle kapanan şirket sayısı arttı.

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Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56.07'lik artışla bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584'ten 7 bin 197'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56,07 arttı ve bin 119 oldu. 

Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 22,7 ARTTI

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5,88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22,7 arttı. 

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4.79 artarak 6 bin 632 oldu.
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