BM korumasındaki aile Malezya’da kaçırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) korumasındaki öğretmen Arif Komiş ile eşi ve dört çocuğunun Türkiye’ye iade edilmek üzere Malezya'nın başşehri Kuala Lumpur'da Havalimanı Göçmen Bürosu’nda tutulduğu iddia edildi.

KAR MASKELİ POLİSLER GECE YARISI EVİ BASTI

Malezya Göçmen Bürosu’na bağlı polisler dün gece Uluslararası Hibiskus Okulları (Hibiskus International School) yöneticisi ve öğretmeni Arif Komiş ve ailesini gözaltına aldı.

Komiş ile eşi ve dört çocuğunun Türkiye’ye iade edilmek üzere Kuala Lumpur’daki göçmen bürosunda tutulduğu iddia ediliyor

12 Haziran 2019’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNCHR) ailece başvuran ve başvuru talebi kabul edilen Komiş ailesinin gözaltına alınmasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi.





Birleşmiş Milletler’den sığınma isteyen kişi talebi sonuçlanana kadar koruma altında tutulması gerekiyor.





TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİ DOĞAN ÇOCUĞUNA PASAPORT VERMEDİ





Kimya öğretmeni olan ve Türk okullarında yöneticilik de yapan Komiş, doğan çocuğuna Türkiye Büyükelçiliği pasaport vermediği için Malezya’dan ayrılamadığı öğrenildi.





Dün gece evi maskeli polisler tarafından basılan ve Malezya Göçmen Bürosu’na götürülen Komiş Ailesinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla iade edilmesinden endişe ediliyor.





KİMYA DALINDA DERECELERİ VAR





Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Kazakistan’da Türk okullarında kimya öğretmeni olarak çalışan Arif Komiş, askerliğini yapmak üzere Türkiye’ye döndü.





Daha sonra Tacikistan’da görev yapan Komiş, uluslararası bir çok bilim projesini yürüttü. 50’den fazla başarı madalyasını Tacik öğrencilerle birlikte kazanma başarısı gösterdi. Kimya alanında yüksek lisans da yapan Komiş’in son görev yeri Malezya’ydı.





MALEZYA’DA İLK DEĞİL…





2017 yılının mayıs ayında da Hizmet Hareketi'ne bağlı olduğu gerekçesiyle iki kişi kaçırılmıştı.





O dönemde kaçırılan iki kişinin Malezya’nın Ipoh şehrinde yeni açılan Türk okulu Time International School’un müdürü Turgay Karaman (43) ile uzun süre Kuala Lumpur’da esnaflık yapan İhsan Arslan (39) olduğu belirtilmişti.











