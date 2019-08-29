Pakistan’dan ortalığı karıştıracak nükleer hamle

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Asif Gaffur, ordunun nükleer başlık taşıyabilen Ghaznavi adında yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.







Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Pakistan’ın füze denemesi Hindistan ile Cammu Keşmir krizinin yaşandığı bir dönemde yapıldı. Deneme, Hindistan’a bir tehdit olarak yorumlandı.





Twitter hesabı üzerinden açıklama yayınlayan sözcü, ordunun dün gece Ghaznavi adlı füzeyi yüzeyden yüzeye fırlatarak başarılı bir deneme gerçekleştirdiğini söyledi.Gaffur, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han’ın başarıyla sonuçlanan denemeden sonra orduyu tebrik ettiğini açıkladı. Birçok farklı nükleer başlığı taşıyabilen füzenin menzili 290 kilometreye kadar ulaşıyor. Cammu Keşmir, Hindistan ve Pakistan’ı birçok kez karşı karşıya getirdi.





Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, dün yaptığı açıklamada Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini söyledi.Salı günü Cammu Keşmir Kontrol Hattı’nda Pakistan ve Hindistan kuvvetleri arasında yaşanan çatışmada 2 sivil hayatını kaybetmişti.Hindistan Savunma Bakanı Rajnat Sing, ülkesinin nükleer güç konusunda kararlılığını ve “ilk kullanan olmama” doktrinine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak gelecekte ne olacağının şartlara bağlı olduğunu söylemişti.Pakistan Başbakanı İmran Han ise buna cevaben, "Tehdit aynı zamanda Hindistan’daki azınlıklarının üzerinden Pakistan'a da yayılıyor. Birisi basitçe Google'a sorarsa RSS-BJP ile Nazi ideolojisi, etnik temizlik ve soykırım ideolojisi arasındaki bağlantıyı anlayabilir" demişti.





CAMMU KEŞMİR KRİZİ





Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370. Maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayırmıştı.





Güney Asya’da yer alan Cammu Keşmir, Hindistan’ın kuzeyi, Pakistan’ın kuzeydoğusuna yakın bir bölge. İngiltere’den bağımsızlığın kazanıldığı 1947’den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.