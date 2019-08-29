Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın /29 Ağustos 2019 17:10

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na yangın ihbarı sonucu çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

SHABER3.COM

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na yangın ihbarı sonucu çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Başkonsolosluğun çatısında küçük çapta bir yangın çıktığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:14:38