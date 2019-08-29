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Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın
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Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın
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29 Ağustos 2019 17:10
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na yangın ihbarı sonucu çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
SHABER3.COM
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'na yangın ihbarı sonucu çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Başkonsolosluğun çatısında küçük çapta bir yangın çıktığı belirtildi.
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