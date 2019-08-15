Kosova'da bu fotoğrafın fâili 22 polise soruşturma

2018 yılı mart ayında altı Hizmet Hareketi mensubunun Kosova’dan Türkiye’ye kaçırılmasına dair Kosova savcılığının açtığı soruşturma devam ediyor.





Altı kişinin kaçırılmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yardım eden 22 Kosova polisine soruşturma açıldığını belirten Savcılık sözcüsü Ekrem Lutfiu, Reuters’e verdiği mülakatta, “Ayrıca vakayla ilgili başka şüphelilerin de ifadelerini alıyoruz.” dedi.





İÇİŞLERİ BAKANI VE İSTİHBARAT ŞEFİ AZLEDİLDİ





Kosova’dan altı kişinin MİT tarafından zorla kaçırılmasının akabinde Kosova Başbakanı Ramush Haradinay, İçişleri Bakanı ve gizli servis şefini azletmişti.





Azletme gerekçesi olarak "kendisinde habersiz böyle bir iş yapılmasını" göstermişti.





Kosova'da ikamet izinleri olan Hizmet Hareketi mensupları ellerine plastik kelepçe takılarak MİT tarafından kaçırılmış. Uluslararası hukuk hiçe sayılarak bir başka ülkeden insan kaçıran MİT'e Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç yardım etmişti. Kılıç daha sonra trafik kazası geçirmiş ve ağır yaralı olarak Türkiye'ye götürülmüştü.

Konuyla ilgili Kosova Meclisi de bir rapor hazırlamıştı. Raporda sınır dışı edilmenin kanun dışı olduğu ve kaçırma vakasında anayasanın 31 kez ihlal edildiği sonucuna varıldı.





HAŞİM TAÇİ SORUMLU





Diğer yandan Kosova muhalefeti, Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’yi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkileri sebebiyle kaçırılma vakasının gerçekleştiğini belirtmişti.