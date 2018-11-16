Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Parlamentosundan Moldova ve Gürcistan’a Hizmet hareketi eleştirisi /16 Kasım 2018 16:56

Avrupa Parlamentosundan Moldova ve Gürcistan’a Hizmet hareketi eleştirisi

Avrupa Parlamentosu, Hizmet Hareketine mensup olduğu iddiasıyla öğretmenlerin MİT tarafından kaçırıldığı Moldova’yı kınarken, Gürcistan’ı da Türkiye’nin baskılarına direnemediği için eleştirdi. AP, Türkiye’nin Balkan ve Kafkas ülkelerine uyguladığı baskıdan da rahatsız olduğunu kayıtlara geçirdi.

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Ahwalnews.com'un haberine göre Önceki gün Moldova raporunu kabul eden AP, MİT tarafından kaçırılan eğitimcilere atıf yaptı, “Gülen Hareketi’ne mensup olduğu iddia edilen kişilerin kaçırılmasını kuvvetli şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaçırmaların hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan AP, Moldova’nın 3. ülkelerden gelen iade taleplerini AB normlarına göre değerlendirmesini talep etti.

AB’nin Moldova ile ortaklık anlaşması bulunuyor. Hizmet Hareketine mensup olduğu iddiasıyla  altı kişi 6 Eylül’de MİT’in operasyonu ile Türkiye’ye kaçırılmıştı.


AP, aynı gün kabul ettiği Gürcistan raporunda da ülkedeki Hizmet Hareketine mensup kişilerin açtığı okulların Türkiye’nin baskısı kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı vurguladı. Raporun 24. paragrafı Gürcistan yetkililerine baskılara direnme çağrısı yaparken, AB’nin de bu ülkelere Türkiye’nin baskılarına direnmesi için destek vermesi gerektiğini kaydetti.
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