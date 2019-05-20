Bitcoin rekor kırdı, JP Morgan şerh düştü

Aralarında Nikolao Panigirtzoglou'nun da bulunduğu JP Morgan stratejistleri 17 Mayıs Cuma tarihli notunda Bitcoin'un “içsel değerini” aştığı görüşünde.





Notta Bitcoin'in son yükselişinin 2017 yılında 19 bin dolara kadar tırmandığı dönemi hatırlattığı kaydedildi.







METAL GİBİ VARSAYIP ÖYLE HESAPLADILAR





Stratejistler, söz konusu sonuca kripto paraya bir meta gibi davranarak ve üretim maliyetini hesaplayarak vardıklarını ifade etti.





Değerlendirmede, “Önceki günlerde fiyat, sert bir şekilde marjinal maliyetin üzerine yükseldi ve içsel değer 2017 sonundaki yükselişe benziyor. (İçsel değer ve fiyat arasındaki) bu ayrışma büyük ölçüde fiyatın düşmesiyle giderildi.” ifadelerine yer verildi.





HALİHAZIRDA 7 BİN 884 DOLAR





Bitcoin 20 Mayıs Pazartesi günü Asya işlemlerinde sert yükseldi.





Bloomberg verilerine göre gün içi işlemlerde 8 bin 299 dolara kadar yükselen kripto para Türkiye saati ile 14:25'te yüzde 10,94 artıda ve 7 bin 883,80 dolar oldu.