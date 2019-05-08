Bitcoin’in 2019 rekoru: 5 bin 982 dolar

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 2019 yılınını rekor seviyesi olan 5 bin 982 doları gördükten sonra 5 bin 896 dolara döndü.







Bloomberg’de yer alan habere göre, Kenetic Capital yönetici ortağı Jehan Chu kripto para ekosistemine yönelik kurumsal yatırımın gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.





Chu, “Farklı kurumların dijital para birimi teknolojisine yöneldiğini görüyoruz ve Bitcoin de burada belirleyici olarak görülüyor.” dedi.





KRİPTO PARA HİZMETİ SUNAN FİRMA SAYISI ARTIYOR





Fidelity Investment’ın dijital varlık platformunda kripto para birimi ticareti hizmeti vermeye başlamaya hazırlanmasını değerlendiren Chu, şu yorumu yaptı:





“Bütün gemiyi tek başına Fidelity götürmüyor, E*Trade, Ameritrade ve Robin Hood da öncüler arasında. Gün geçtikçe bu tip varlık yöneticilerinin kripto para birimlerine yönelik perakende hizmeti sunmaya başladığını görüyoruz.”





Gelişmeleri ardından 7 Mayıs’ta Türkiye saati ile 17:04’te yılın en yüksek seviye olan 5 bin 982 doları gören Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,22 arttı.





Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, 104 milyar 292 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56’sını teşkil etti.





JAPON CONTENT TOKEN YÜZDE 332,8 ARTTI





Toplam 2 bin 156 adet kripto para biriminin teşkil ettiği piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1,26, yüzde 1,01 ve yüzde 0,16 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether ve Cardano düştü.





En büyük 100’den 65’i yükseldi ve yüzde 332,86 ile en çok Japan Content Token değer kazandı.





Gelişmelere paralel olarak 185 milyar doların üzerinde hareket etmeye devam etti ve son 24 saatte 186 milyar 312 milyon dolar oldu.





Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 57 milyar 552 milyon dolar olarak hesaplandı.





EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARANIN SON 24 SAATLİK DEĞİŞİMİ (YÜZDE):





1.Bitcoin: 3,22





2.Ethereum: 4,30





3.Ripple: 0,33





4.Bitcoin Cash: 0,39





5.Litecoin: 1,53





6.EOS: 1,99





9.Stellar: 0,64





7.Binance Coin: -1.26





8.Tether: -0,01





10.Cardano: -0,16





(*) Sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor.



