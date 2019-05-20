Almanya'da Münih polisinden Şampiyon Galatasaray mesajı

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çözüldü. Ev sahibi sarı kırmızılı ekip aldığı 2-1'lik galibiyet ile 22. şampiyonluğuna ulaşırken, taraftarları da sokaklara döktü. Tüm Türkiye'de taraftarlar büyük bir coşku ile şampiyonluk kutlamaları yaparken bu kutlamalar, Almanya'da da düzenlendi.





POLİSLERDEN UYARI





Almanya'nın Münih kentinde, şampiyonluk sonrasında kutlamalara çıkan Galatasaray taraftarlarına, Münih polisinden uyarı geldi. Münih polisi, sosyal medya hesapları üzerinden Galatasaray taraftarlarına seslenirken, meşale yakılmaması konusunda uyardı.













Münih Polisi, Twitter hesabı üzerinden ''Sevgili Galatasaray Taraftarları. Şampiyonlugunuzu tebrik ederiz. Kutlamak istediğinizi anlıyoruz, ama yinede trafik kuralları geçerlidir. Dikatli olun ve kesinlikle meşale yakmaktan uzak durun. Bu durumda şaka anlamıyoruz.'' yazısını, hem Türkçe hem de Almanca paylaştı..