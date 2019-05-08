Samanyolu Haber /Gündem / YSK kararı sonrası Fitch'den 'kredi notu düşürme' sinyali /08 Mayıs 2019 11:14

YSK kararı sonrası Fitch'den 'kredi notu düşürme' sinyali

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch YSK kararı ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı

SHABER3.COM


Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

Fitch, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Parker, “Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması durumunda kredi notunun düşürülebileceğini" söyledi.

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble de, Türkiye’nin kredi notundan önce not görünümününü yükseltmesi gerektiğini, bunun için de ekonominin sürdürülebilir biçimde yeniden dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

Gamble, “Ekonomik politikalar konusunda belirsizlikler var. Hâlâ politik ve jeopolitik risklerden kaynaklanan hassasiyetler var. Bunlar ekonomik büyümeyi etkileyebilir’ diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK kararı sonrası Fitch'den 'kredi notu düşürme' sinyali Sonraki Haber >>

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Suriye'de yakalanan IŞİD'in bir numarasından Türkiye itirafları

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:25