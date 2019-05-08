YSK kararı sonrası Fitch'den 'kredi notu düşürme' sinyali





Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Edward Parker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.





Fitch, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Parker, “Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması durumunda kredi notunun düşürülebileceğini" söyledi.





Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble de, Türkiye’nin kredi notundan önce not görünümününü yükseltmesi gerektiğini, bunun için de ekonominin sürdürülebilir biçimde yeniden dengelenmesi gerektiğini vurguladı.





Gamble, “Ekonomik politikalar konusunda belirsizlikler var. Hâlâ politik ve jeopolitik risklerden kaynaklanan hassasiyetler var. Bunlar ekonomik büyümeyi etkileyebilir’ diye konuştu.