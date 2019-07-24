Bir dev daha konkordato ilan etti

Kayserili Boldera Mobilya konkordato talep etti. Mahkeme, mali dar boğaza giren şirkete 3 aylık geçici mühlet hakkı tanıdı. Üç ay müddetince şirketi mahkeme tarafında atına üç konkordato komiseri idare edecek.





Boldera Mobilya, Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müracaat ederek konkordato talep etti. Mahkeme şirkete 10 Temmuz 2019 tarihinden itibaren üç aylık mühlet tanıdı.





Şirkete mali müşavir Melih Orçan, avukat Gökhan Şahan ve işletmeci Veli Akel komesir olarak tayin edildi.





Konkordato talebi ile ilgili nihai karar 30 Eylül 2019'da verilecek.







İŞÇİLER: DURUM KÖTÜ





Boldera'nın 200 kişinin işine son vereceği iddia edilmişti. Boldera’da yaşanan süreci işçiler, Cumhuriyet gazetesine verdikleri mülakatta, “Kapanırsa 200’ün üzerinde işsiz kalacak. Fabrikanın kapanacağı konuşuluyor. İflas gerçekten mi, yoksa patronun aldatmacası bilemiyoruz. Fakat durum kötü.” ifadelerini kullanmıştı.





Kayseri'nin aile şirketlerinden biri olan Boldera Mobilya'da yönetim kurulu başkanlığı görevini Yavuz Dur (ortada) üstleniyor.







22 ÜLKEYE İCRAAT YAPIYOR, 300'ÜN ÜZERİNDE BAYİSİ VAR





1975 yılından beri Kayseri'de mobilya imal eden Boldera Mobilya'nın 2002 yılında kapalı üretim sahasını 20 bin metre kareye çıkardı.





Mamüllerini 22 ülkeye ihraç eden Boldera 2 bölge bayi, 1 bölge müdürlüğü ve 300 tali bayi vasıtasıyla tüketiciye ulaşıyor.



