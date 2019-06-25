Samanyolu Haber /Ekonomi / 64 yıllık marka konkordato ilan etti /25 Haziran 2019 09:04

64 yıllık marka konkordato ilan etti

Geçen yıl Rusya’da yapılan ‘Dünya Kupası’nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü üreten Hakan Çanta, konkordato talep etti. Mahkemeye yapılan başvuruda, şirket hakkında konkordato kararı verilmesi durumunda yaşanan mali zorluğun aşılabileceği kaydedildi.

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Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Hakan Çanta San ve Tic. AŞ’nin yanı sıra şirketin sahipleri Ahmet Hacısoyu, Nabi Ümitvar ile Yılmaz Kerim için konkordato talepli dava açıldı.

Dava geçen 20 Haziran’da Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Dava dilekçesinde, şirketin mali darboğaz yaşadığı kaydedilerek, konkordato kararı ile zorlu sürecin aşılabileceği kaydedildi.

64 YILLIK ÇANTACI

Hakan Çanta’nın temeli 1955’te atıldı. 1980’lerin ikinci yarısıyla bilinirliği arttı. Ahmet Hacısoyu, yeğeni Nedim Ümitvar ile Hakan Çanta’yı yeniden ayağa kaldırdı. Marka, ilk lisans sözleşmesini 1995’te Walt Disney ile imzaladı.

Hakan Çanta, 2017’de FIFA ile anlaşma imzaladı. Rusya’da düzenlenen ‘Dünya Kupası’nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü üreten şirket, ürün satışını onlarca ülkede yaptı. Av. Şevket Çelik, bir çok şirketin nakit akışının bozulduğunu belirtti. Av. Çelik, 2019’un ikinci yarısının zorlu geçmesini beklediklerini söyledi.
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