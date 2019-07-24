Samanyolu Haber /Gündem / Memur-Sen'in zam talebi belli oldu /24 Temmuz 2019 15:30

Memur-Sen'in zam talebi belli oldu

Memur-Sen 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi talep ettiği zam oranlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi.

Basın açıklamasının ardından Yalçın ve Memur-Sen'in hizmet kollarından yetkili sendikaların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a taleplerini sunmak için Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'na geçti.

5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 toplu sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etmişti. KESK ise 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulunmuştu.

 
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