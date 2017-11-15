Binali Yıldırım ve Berat Albayrak haberleri erişime kapatıldı





50 ülkeden 120'den fazla politikacı ile çok sayıda iş insanının offshore hesaplarıyla ilgili Paradise Papers belgeleri adı verilen ve toplam 13 milyon 400 bin belge dünya genelinde 96 basın-yayın kuruluşu tarafından incelenerek yayımlandı. Türkiye'de Cumhuriyet'in yayımladığı belgelerle birlikte Türkiye’den ise Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının 5, dayısının 2, yeğeninin yöneticisi olduğu 4 şirket bulunduğu ortaya çıktı.BAŞBAKAN YALANLAMADI







Başbakan Yıldırım, Paradise Papers belgeleri ile ilgili soru üzerine, "Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmayacaksınız. Devletin bankalarından kaynak kullanmayacaksınız" dedi.





Söz konusu şirketlerin varlığını yalanlamayan Başbakan Yıldırım, denizcilik sektörünün küresel bir iş olduğunu ifade ederek, "Bunun gizli saklı bir tarafı da yok" dedi.





ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ





CHP’nin Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarıyla ilgili verdiği off-shore araştırma önergesi MHP’nin desteğine rağmen AKP oylarıyla reddedildi.





HABERE ERİŞİM ENGELLENDİ





Cumhuriyet'te yayımlanan ve Panama Papers belgeleri arasında yer alan diğer haberlerin hiç biri hakkında engelleme kararı alınmazken, 13 milyon 400 bin belge arasında titiz bir çalışma yapılarak haberleştirilen ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarına ait şirketlerin yer aldığı, cumhuriyet.com.tr'de "Sülale boyu off-shore... Paradise Papers'tan Binali Yıldırım ve oğulları çıktı" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak'a ait belgelerin yer aldığı "Off-shore kardeşler... Kayıtlardan damat bakan Albayrak çıktı" başlıklı haberler mahkeme kararı olmadan ve hiç bir bildirim yapılmadan erişime kapatıldı.