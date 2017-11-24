'AB Türkiye’yi vergi cenneti kara listesine alabilir’

Bloomberg’in kimliğini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, ‘vergilendirme konusunda işbirliği yapmayan yargı alanları’ kara listesini hazırlayan AB özel çalışma grubunun, 5 Aralık’taki toplantıda AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarına Türkiye’nin bu listeye alınmasını önerebileceği belirtildi.







AB’nin, Ankara’nın vergilendirme alanında şeffaflığı sağlama yönünde yeterince çaba sarf etmediğini düşündüğü ifade edilen haberde, AB’nin, kara listede yer alacak ülkelere yönelik hangi tedbirlerin alınacağına henüz karar vermediği kaydedildi.





Bloomberg’in elde ettiği belgelere göre, toplamda kara listeye Ermenistan, Panama, Sırbistan ve Tunus başta olmak üzere 36 ülke dahil 90’dan fazla yargı alanının dahil edilmesi düşünülüyor.