Samanyolu Haber /Gündem / 'AB Türkiye’yi vergi cenneti kara listesine alabilir’ /24 Kasım 2017 00:48

'AB Türkiye’yi vergi cenneti kara listesine alabilir’

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi, şirket ve kişilerin ulusal vergilendirmeden kaçarak finansal faaliyette bulunduğu ‘off-shore’ (vergi cenneti) ülkeleri listesine alabileceği iddia edildi.

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Bloomberg’in kimliğini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde, ‘vergilendirme konusunda işbirliği yapmayan yargı alanları’ kara listesini hazırlayan AB özel çalışma grubunun, 5 Aralık’taki toplantıda AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarına Türkiye’nin bu listeye alınmasını önerebileceği belirtildi.

AB’nin, Ankara’nın vergilendirme alanında şeffaflığı sağlama yönünde yeterince çaba sarf etmediğini düşündüğü ifade edilen haberde, AB’nin, kara listede yer alacak ülkelere yönelik hangi tedbirlerin alınacağına henüz karar vermediği kaydedildi.

Bloomberg’in elde ettiği belgelere göre, toplamda kara listeye Ermenistan, Panama, Sırbistan ve Tunus başta olmak üzere 36 ülke dahil 90’dan fazla yargı alanının dahil edilmesi düşünülüyor.
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