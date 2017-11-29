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AKP’li eski vekile Cemaat davasından 6 yıl hapis cezası
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AKP’li eski vekile Cemaat davasından 6 yıl hapis cezası
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29 Kasım 2017 18:34
AKP’li eski vekile Cemaat davasından 6 yıl hapis cezası
AKP Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, Cemaat davasından 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
SHABER3.COM
Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklu olarak yargılanan AKP Yalova eski Milletvekili Şükrü Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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