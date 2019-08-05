Bilgisayarınızın kamerasını bantlayın!

Rusya Kalite Kontrol Kurumu (Roskaçestvo), şahsi bilgisayarların ve akıllı telefonların korsan saldırısından korunması için bir dizi tavsiye yayınladı.





Rus hükümetine bağlı kalite kontrol kurumu Roskaçestvo, şahsi bilgisayarların ve akıllı telefonların korsan saldırısından korunması için bazı tavsiyelerde bulundu.





Roskaçestvo Dijital Ekspertiz Merkezi'nden uzmanlar, öncelikle cihaza muhakkak anti virüs programı yüklenmesi ve işletim sistemlerinin güncel tutulması gerektiğine işaret etti.





Dikkat çekici bir tavsiye ise, kullanılmadıkları zamanlarda kamera ve mikrofonların bantla kapatılması yönünde.





CASUS YAZILIMLARA DİKKAT!





Uzmanlar bazı virüslerin kamera ve mikrofonu aktive edebildiğini belirtiyor.





WhatsApp'ın eski bir versiyonu üzerinde Android ve iOS yüklü telefonlara bulaşan "Pegasus" isimli casus program bunlardan bir tanesi.





Roskaçestvo yetkilileri, konum bilgileri, kamera ve mikrofona erişmek isteyen uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.