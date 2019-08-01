Apple kredi kartı çıkarıyor

Mart ayında düzenlediği etkinlikte sıradan kartlara göre çok daha avantaja sahip olan Apple Card'ı tanıtan Apple, bu kartın yaz ayları içerisinde son kullanıcı için yayınlanacağını da açıklamıştı.





Apple kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği kredi kartı Apple Card için Apple'ın en yetkili ismi CEO Tim Cook yeşil ışığı yaktı. Apple'ın 2019 Q3 değerlendirmesini yaptığı etkinliği sırasında Cook, Apple Card programının Ağustos ayıyla beraber başlayacağını duyurdu.







iOS 12.4 ve üstü olan tüm Apple iPhone'larda kullanıma uygun olan Apple Card ilk adımda sadece ABD sınırları içerisinde geçerli olacak.