Anneleri tutuklandığı için hapse giren bebekler listesine 10 aylık Damla Bebek de eklendi.





Gaziantep'te iki gün önce gözaltına alınan annesi Arzu Akçakaya tutuklanınca Damla Bebek de annesiyle birlikte hapse girdi.





Sosyal medyadan "Damla bebeğe kıymayın" çağrılarına rağmen anne ve minik yavrusu demir parmaklıkların ardına gönderildi.





10 aylık Damla Bebek demir kapıların, beton duvarların ve dikenli tellerin ortasına atılan yüzlerce bebekten sadece biri.





BABASI FERYAT ETTİ: SEN HAPİSTEKİ KAÇINCI BEBEKSİN DAMLAM!





Eşi ve kızı Damla'nın hapse girmeden önceki son görüntülerini şahsi Twitter hesabından paylaşan Mesut Akçakaya görüntülerin altına yürek burkan şu sözleri yazdı: “Benim kızım bunu haketmiyor. Her şeye rağmen 4 saat ağladı Damlam. Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!”



