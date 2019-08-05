Samanyolu Haber /Gündem / Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam! /05 Ağustos 2019 11:55

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Gaziantep'te iki gün önce gözaltına alınan annesi Arzu Akçakaya tutuklanınca 10 aylık Damla Bebek de annesiyle birlikte hapse girdi.

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Anneleri tutuklandığı için hapse giren bebekler listesine 10 aylık Damla Bebek de eklendi. 

Gaziantep'te iki gün önce gözaltına alınan annesi Arzu Akçakaya tutuklanınca Damla Bebek de annesiyle birlikte hapse girdi. 

Sosyal medyadan "Damla bebeğe kıymayın" çağrılarına rağmen anne ve minik yavrusu demir parmaklıkların ardına gönderildi. 

10 aylık Damla Bebek demir kapıların, beton duvarların ve dikenli tellerin ortasına atılan yüzlerce bebekten sadece biri.

BABASI FERYAT ETTİ: SEN HAPİSTEKİ KAÇINCI BEBEKSİN DAMLAM!

Eşi ve kızı Damla'nın hapse girmeden önceki son görüntülerini şahsi Twitter hesabından paylaşan Mesut Akçakaya görüntülerin altına yürek burkan şu sözleri yazdı: “Benim kızım bunu haketmiyor. Her şeye rağmen 4 saat ağladı Damlam. Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!” 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam! Sonraki Haber >>

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Sen gerçeksin onlar yalan!

Ekrem İmamoğlu'nun Egemen Bağış şaşkınlığı!

Ekrem İmamoğlu'nun Egemen Bağış şaşkınlığı!

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

Yolu açın, Binali Yıldırım geliyor...

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

THY uçağında tekme tokat kavga

THY uçağında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:54