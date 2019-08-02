Samanyolu Haber /Gündem / Facebook sizi gizlice gözetliyor /02 Ağustos 2019 14:47

Facebook sizi gizlice gözetliyor

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Edward Snowden, Facebook’un kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti.

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Geçmişte ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nde (NSA) sistem analisti olarak çalışan Snowden, Facebook’un kullanıcılarını gizlice izlediğini iddia etti. 36 yaşındaki Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu gibi şirketlerin kullanıcılarına, gizli gözetimleri ile ilgili nasıl mücadele edileceğini de açıklayacağını yazdı.

GÖZÜNÜZ AÇIK OLSUN
Snowden, "Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve Youtube’un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun" ifadelerini kullandı.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
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