Havuz gazetesi haberi ile 'lüks içinde yaşıyorlar' yalanını çürüttü....

Çalıştıkları kurumlar kapatılan, şahsi mal varlıklarına devlet tarafından el konulan Zaman gazetesinin eski yöneticilerinin yurt dışında lüks içinde yaşadıklarına dair uzun süredir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın medyada propaganda yapılıyordu.







Bugün Akşam gazetesinde bu propagandanın tam tersi bir haber çıktı. Zaman'ın son yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici’nin Amerika’da UBER taksi şoförlüğü yaptığı Akşam gazetesine manşet oldu.





Habere göre; Akşam'ın Washington temsilcisi Yavuz Atalay, UBER’den kendisine yakın bölgedeki en yüksek puanlı UBER taksiyi seçerek çağırdı. Bölgedeki en yüksek puanlı UBER sürücüsü Abdülhamit Bilici’ydi.





Bilici daha önce katıldığı konferanslarda kamuoyuna açık olarak Amerika’da geçimini UBER sürücülüğüyle kazandığını söylemişti. Ancak buna rağmen hükümete yakın medyada, “lüks içinde yaşıyorlar” propagandası devam ediyordu.













ADEM YAVUZ DA AŞAĞILANMAYA MARUZ KALDI





Bilici gibi Adem Yavuz Arslan da UBER sürücülüğü yapması nedeniyle Nedim Şener’in nefret tweetlerine hedef olmuş ve ailesini geçindirdiği iş sebebiyle Nedim Şener'in tahkirine maruz kalmıştı.





Hizmet Hareketi’ne yakınlığı iddiasıyla kapatılan kurumların çalışanlarına sigorta kayıtlarına düşülen şerh sebebiyle Türkiye’de iş verilmiyor.





Özellikle gazeteciler için iş bulmak imkansız. Yurt dışında bulunanlar ise mülteci olarak ya da farklı işlerde çalışarak hayatlarını devam ettiriyorlar.













Akşam’ın haberini Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere CNN Türk gibi hükümete yakın medya kuruluşlar aynen alıp kullandı.

Abdülhamit Bilici haber diye sunulan hakaretlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.









