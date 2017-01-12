Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlık anayasasının 3. ve 4. maddeleri de geçti /12 Ocak 2017 01:51

Başkanlık anayasasının 3. ve 4. maddeleri de geçti

Başkanlık sistemine geçiş için getirilen Anayasa değişikliği teklifinin birinci turunda 3. ve 4. maddesi kabul edildi.

Meclis'teki kavga böyle başladı

Genel Kurul'daki 3. maddenin gizli oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. 

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

4. madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.
Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

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