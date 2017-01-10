Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te utanç anları /10 Ocak 2017 02:15

Meclis'te utanç anları

AKP'li milletvekilleri Erdoğan'a 'evet oyu verdiklerini kanıtlama' yarışına girdi

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

TBMM Meclis Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanırken maddelere geçilmesine yönelik yapılan gizli oylamada AKP'li vekiller oylarının rengini açıklamak zorunda bırakıldı. Milletvekilleri anayasaya aykırı olarak oylarını kamerayla çekim yapan diğer milletvekiline gösterdiler.

AKP'li Grup Başkanvekillerinin oylamaya müdahale ettiği iddialarının geldiği sıralarda AKP'li vekiller ne yönde oy verdiklerini zarfa atmadıkları oy pusulasını göstererek açıkladı.

Kimi vekiller ise cep telefonu ile kabinlerden çıkan vekilleri kayda aldı. Bazı vekiller de içerisinde oy pusulası olan zarfları kontrol etti.

O utanç kareleri objektiflere böyle yansıdı





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