Erdoğan'dan sonra devlet büyüklerine hakaret avı başladı





OHAL döneminde bir ilk daha yaşandı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın son Bakanlar Kurulu’nda sadece Cumhurbaşkanı’na değil tüm devlet büyüklerine sosyal medya üzerinden hakaret iddiası karşısında resen soruşturma başlatılması talimatı verdiği öğrenildi. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ocak tarihli son toplantısının ardından Başbakanlık’tan sosyal medya paylaşımları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır. Terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından çok sayıda sosyal medya hesabı ile ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Aynı Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Yıldırım’ın devlet büyüklerine hakaret iddiası ile ilgili bir talimat verdiği öğrenildi. Sadece Cumhurbaşkanı’na hakarette değil tüm devlet büyüklerine hakaret iddiası karşısında resen soruşturma başlatılmasını istediği belirtildi.







İlk uygulama Kurtulmuş için





Talimatın ardından başlayan uygulamanın ilk örneği 5 Ocak’ta yaşandı. Düzce Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’a hakaret ettiği iddiası üzerine iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Arama sırasında bazı dokümanlarına el konulan iki kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre tutuklama kararı “devlet büyüklerine hakaret” gerekçesine dayandırıldı.





TÜRK CEZA YASASI’NDA YOK





Türk Ceza Yasası’nda “devlet büyüklerine hakaret” başlıklı bir suç bulunmuyor. Sık sık tartışma konusu olan 301. maddede, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişinin” cezalandırılacağına işaret ediyor. Ancak Düzce’deki tutuklama Kurtulmuş’un şahsına hakaret gerekçesine dayanıyor. Burada kovuşturma için Adalet Bakanı izni gerekiyor. Ayrıca, TCK’nin 125. maddesi ise hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağını düzenliyor. Aynı maddede kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakareti de düzenliyor. Maddede, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır” ifadeleri kullanılıyor. “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu” ise TCK’nin 299. maddesinde düzenleniyor. Bu maddede Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis ile cezalandırılacağı hükme bağlanıyor. Ancak suç ile ilgili işlem yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlanıyor