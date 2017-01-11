Meclis'te kavga: Elitaş kadın vekilin boğazına yapıştı

Meclis Genel kurulunda anayasa değişikliği 3. madde teklifinin oylaması sırasında gerginlik yaşandı, Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.







Oy kullanımı sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan açık oy kullanan vekilleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada AKP Grup Başkan vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kaplan'ı engellemeye çalıştı ve üzerine yürüdü. Bu sırada AKP milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı, yumruklaşmaya varan tartışma çıktı. Elitaş'ın kendisine saldırdığını söyleyen Kaplan şunları söyledi:





"Günlerdir mücadele veriyoruz, o rahatsız ediyor rejimi yıkmak isteyen vatan hainlerini. AKP’li Elitaş bana saldırdı. Beni niye çekiyorsun diyerek benim üzerime yürüdü. Telefonu elimden aldı AKP’li vekillerden birisi. Orada karıştı ortalık. Her zamanki fiili durumları."















KAPLAN DÜN '3 AKP'Lİ ERKEK VEKİL BİR KABİNDE NE ARIYORLAR, AÇIKLASINLAR' DEMİŞTİ





CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Meclis’te yaptığı konuşmada AKP’lilerin kabine birlikte girmelerine tepki göstermiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Okul tuvaletinde birlikte sigara içen 3 erkek öğrenci öğretmene yakalanır. Öğretmen 3 erkek öğrenciye sorar: ‘Siz içeride sigara mı içiyorsunuz?’ Öğrencilerden biri ‘Hayır hocam’ diye cevap verir. Öğretmen tekrar sorar ‘Sigara içmiyordunuz da 3 erkek 1 tuvalette ne yapıyordunuz?’ bu sefer diğer erkek öğrenci ‘Hocam vallahi sigara içiyorduk’ diye itiraf eder. Şimdi soruyorum dünkü oylamada, aynı kabinde, birlikte oy kullanan 3 erkek AKP’li vekil eğer birlikte oy kullanmıyorduk, vallahi Anayasa’yı ve gizliliği ihlal etmiyorduk diyorsanız 3 erkek bir kabinde ne yapıyordunuz? 3 AKP’li vekilin bir kabinde birlikte ne yaptığını milletimizin bilmeye hakkı vardır.”









OYLAMA TEKRAR YAPILMASI KARARI VERİLDİ

