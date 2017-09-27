Barzani'den cevap: Vana sende olabilir ama...

Barzani, "Yapılan referandumun Türkiye milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.







"Sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil"





TSK'nın Habur'da yürüttüğü tatbikata da değinen Barzani, "Tatbikatın sınırlarımızın içine getirileceğine inanmıyorum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle birşey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.





Barzani, "Habur sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder" dedi.









