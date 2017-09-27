Flaş! MTV'ye astronomik zam

Son dakika… MTV’ye zam geliyor





Maliye Bakanı Ağbal OVP basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





1 Ocak 2018’den itibaren MTV’de sistem değişiyor. Binek otomobilin değerini kapsayan bir sisteme geçiyoruz. 1.6 motor olan orta üst sınıf bir otomobilin MTV’si 1.000 TL’den 1.400 TL’ye çıkacak. Düzenlemenin detayları tam olarak belli değil. Ancak mevcut vergiler zamlanırsa 1-3 yaş arası 2000 CC’ye kadar olan araçların vergi miktarlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.





Aracın Yaşı Motor Hacmi Mevcut Vergi Miktarı Zamlı Vergi Miktarı





1-3 yaş arası 1000 CC - 1300 CC 650 TL 910 TL

1-3 yaş arası 1300 CC – 1600 CC 1.035 TL 1.450 TL

1-3 yaş arası 1600 CC – 1800 CC 1.827 TL 2.560 TL

1-3 yaş arası 1800 CC – 2000 CC 2.878 TL 4.029 TL





Enerji içecekleri vergi kapsamına alındı.





2018 yılında 74 bin personel alınacak.





2017, 2018 ve 2019 yıllarında özelleştirmede 10 milyar TL özelleştirme geliri hedefleniyor.





Finans sektöründeki kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacak.





GELİR VERGİSİ DEĞİŞİYOR





Maliye Bakanı Ağbal gelir vergisi tarifesi hakkında da açıklamalarda bulundu. “Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz.” diyen Bakan Ağbal, “Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.